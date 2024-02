Die evangelische Kirchengemeinde plant ein Begegnungstreffen von Schülern aus Deutschland und Tansania. Dafür wird einiges an Geld benötigt.

Matthias Simon ist Pfarrer der evangelische Kirchengemeinde St. Marien in Haldensleben.

Haldensleben. - Für fünf Jugendliche und zwei Lehrer aus Itamba in Tansania, steht hoffentlich bald eine große Reise an. Die evangelische Kirchgemeinde St. Marien aus Haldensleben steht seit langem im Austausch mit Itamba, Pfarrer Matthias Simon und auch mehrere Jugendliche aus Haldensleben haben die Stadt bereits besucht. „Nach der ersten Reise der Jugendlichen aus Haldensleben nach Itamba wollten wir einen Rückbesuch organisieren. Aber dann kam Corona.“ Der Besuch soll nun nachgeholt werden.

„Das Projekt beinhaltet 14 Tage Aufenthalt, einen Besuch der evangelischen Sekundarschule und des Förstergymnasiums, Workshops und vieles mehr“, sagt der Pfarrer. Die Kosten für Reise, Unterkunft, Visa und Versicherungen sind hoch – insgesamt sind etwa 22.000 Euro für den Besuch eingeplant. Davon sind knapp 7.800 Euro Eigenmittel, 5.250 Euro „Leistungen Dritter“, etwa Sponsoren, und rund 8.000 Euro kommen vom Bund.

Für 1.000 Euro hat Matthias Simon einen Förderantrag bei der Stadt Haldensleben eingereicht – welcher im Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss der Stadt bewilligt wurde. „Aktuell ist es noch eine leichte Zitterpartie, ob alles klappt. Für EU-Bürger ist es nicht sehr kompliziert, nach Dar es Salaam, beziehungsweise Itamba, zu reisen. Für sie hier her zu kommen, erfordert aber unter anderem einen Besuch in der deutschen Botschaft in Dar es Salaam.“ Das sei nicht leicht zu organisieren – die Orte liegen, je nach Route, zwischen 500 und 700 Kilometer auseinander. „Wenn das Verfahren um die Visa abgeschlossen ist, können wir die Flüge buchen.“

Unterkommen werden die Kinder in einem Haus der Gemeinde in Niederndodeleben. „Wir hatten auch die Jugendherberge überlegt, allerdings sind das Kinder, die vorher noch nie wirklich in einer Stadt waren, und wir denken, dass das dörfliche Setting geeigneter ist.“ Die Jugendlichen aus Haldensleben würden ebenfalls dort übernachten – gemeinsam mit ihren Gästen.