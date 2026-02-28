Der Betrieb von Dachdecker- und Klempnermeister Michael Trutwin wurde durch die Handwerkskammern Magdeburg und Halle als „Top-Ausbilder“ ausgezeichnet. Seiner Erfahrung nach interessieren sich immer mehr junge Leute für handwerkliche Berufe.

Handwerksbetrieb aus Angern: Warum sich hier keine Nachwuchssorgen gemacht werden

Michael Trutwin (2. v. r.) mit seinen drei Auszubildenden Jannis Geue (v. l.), Philipp Böhncke und Carlo Liebschar.

Angern - Über einen Mangel an Auszubildenden müssen Michael und Heike Trutwin beim Dachdecker- und Klempnerbetrieb keine Sorgen machen. Als Ausbildungsbetrieb hat das Traditionsunternehmen aus Angern einen guten Ruf. Der wurde jetzt auch durch die Handwerkskammern Magdeburg und Halle bestätigt. Diese haben den Betrieb als einen der „Top-Ausbilder“ in der Region ausgezeichnet.