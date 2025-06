Rasante Rennen mit Kultfaktor: Auf der historischen Galopprennbahn in Magdeburg lieferten sich die Dackel bereits im vergangenen Jahr ein packendes Wettrennen.

Magdeburg. - Magdeburg wird am letzten Juniwochenende zum Zentrum der deutschen Dackelwelt. Am Samstag, 28. Juni, und Sonntag, 29. Juni 2025, verwandelt sich die traditionsreiche Galopprennbahn in ein buntes Festivalgelände für Hundefreunde, Familien und Neugierige. Die „Teckelwelt“ 2025 feiert nicht nur ihre Premiere als zweitägiges Event, sondern präsentiert auch ein ganz besonderes Highlight: die erste offizielle Deutsche Meisterschaft im Dackelrennen.