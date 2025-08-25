Bei den siebten Karl-May Festtagen im Süplinger Canyon gab es auch dieses Jahr wieder abenteuerliche Geschichten um Winnetou und Old Schatterhand zu erleben.

Der Süplinger Canyon wurde am Wochenende zum Wilden Westen. Zu den siebten Karl-May Festspielen tummelten sich hier wieder einmal Cowboys, Indiana und auch Apachenhäuptling Winnetou und sein Blutsbruder Old Shatterhand waren mit einem Abenteuer wieder mitten im Getümmel.

Dargestellt wurden sie von Freunden und der Familie von Organisator Lutz Constabel. In diesem Jahr wurde die Geschichte um den legendären Schatz im Silbersee weitererzählt. Ein ehrgeiziger Wissenschaftler hat von einem zweiten Schatz gehört, der von uralten Ritualen beschützt noch nie gefunden wurde. Aber auch ein mexikanischer Schatzjäger will den Schatz um jeden Preis haben.

Neben Wild-West Legenden gab es auch einen indianischen Fünfkampf mit Laufen, Schwimmen, Kanufahren, Axtwerfen und Bogenschießen, Musik von der Haldensleber Band „Donkey Beat“ und eine echte Western-Hochzeit.