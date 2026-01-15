Neues aus Calvörde Kirche baut Brücken: Neue „Trinitatisgemeinde an der Aller“ startet mit 14 Gemeinden
Zum Jahresbeginn ist auch in der Region Calvörde ein weitreichender Zusammenschluss von evangelisch-lutherischen Gemeinden wirksam geworden. Welche Auswirkungen hat die Fusion für Gottesdienste, Taufen, Veranstaltungen und das Leben in den Gemeinden vor Ort?
Aktualisiert: 15.01.2026, 19:08
Calvörde - Mit Beginn dieses Jahres haben die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden der bisherigen Propstei Vorsfelde ein neues Kapitel aufgeschlagen: Die 14 Gemeinden sind zur „Trinitatisgemeinde an der Aller“ fusioniert. Der Name ist dabei bewusst gewählt: Die Aller verbindet Ost und West – und so versteht sich auch die neue Kirchengemeinde als Brückenbauerin zwischen Regionen, Menschen und Traditionen.