Zum Jahresbeginn ist auch in der Region Calvörde ein weitreichender Zusammenschluss von evangelisch-lutherischen Gemeinden wirksam geworden. Welche Auswirkungen hat die Fusion für Gottesdienste, Taufen, Veranstaltungen und das Leben in den Gemeinden vor Ort?

Kirche baut Brücken: Neue „Trinitatisgemeinde an der Aller“ startet mit 14 Gemeinden

Propst Dr. Ulrich Lincoln auf der Ohrebrücke in Calvörde – die neue „Trinitatisgemeinde an der Aller“ versteht sich als Brückenbauerin zwischen Regionen und Menschen.

Calvörde - Mit Beginn dieses Jahres haben die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden der bisherigen Propstei Vorsfelde ein neues Kapitel aufgeschlagen: Die 14 Gemeinden sind zur „Trinitatisgemeinde an der Aller“ fusioniert. Der Name ist dabei bewusst gewählt: Die Aller verbindet Ost und West – und so versteht sich auch die neue Kirchengemeinde als Brückenbauerin zwischen Regionen, Menschen und Traditionen.