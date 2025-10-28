Das Land hat einen neuen Vertragsentwurf für die Eingliederungshilfe ausgearbeitet. Die Lebenshilfe Ostfalen in Haldensleben zeigt sich erschüttert – die Vereinbarungen würden zu noch mehr Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung führen. Knackpunkt ist eine empfindliche Reduzierung des Personalschlüssels.

Lebenshilfe in Haldensleben kritisiert neuen Vertrag scharf: Weniger Personal, mehr Ausgrenzung

Im Wohnheim der Lebenshilfe Ostfalen in der Kirchstraße wohnen 30 Menschen mit Behinderung.

Haldensleben - Während das Sozialministerium von mehr Teilhabe, Selbstbestimmung und Inklusion von Menschen mit Behinderung spricht, befürchtet die Lebenshilfe Ostfalen in Haldensleben, dass durch den neuen Rahmenvertrag zur Eingliederungshilfe genau das Gegenteil eintreten wird. „Die Behindertenhilfe richtet sich so aus, dass keiner mehr teilhaben kann“, mahnt Geschäftsführer Bernd Schauder. Stein des Anstoßes ist eine empfindliche Reduzierung des Personalschlüssels im Entwurf, erklärt Verwaltungsleiterin Nicole Olms.