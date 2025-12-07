Lokale Helden stärken Liebevoll, regional, last minute: Gutscheine aus der Heimat sind persönliche Geschenke mit besonderem Charme
Noch kein Weihnachtsgeschenk? In Wegenstedt, Flechtingen und Calvörde bieten regionale Läden kreative Gutscheinideen, die nicht nur Freude bereiten, sondern auch die Wirtschaft vor Ort unterstützen. Ein Blick hinter die Kulissen von Fleischerei, Floristik & Co.
07.12.2025, 18:00
Wegenstedt/Flechtingen/Calvörde - Weihnachten und andere Festtage stehen vor der Tür – und noch immer suchen viele Menschen nach dem perfekten Geschenk. Gutscheine von kleinen Unternehmen sind eine stimmige Alternative zu Massenprodukten: individuell, flexibel und mit einem unverwechselbaren regionalen Flair.