Noch kein Weihnachtsgeschenk? In Wegenstedt, Flechtingen und Calvörde bieten regionale Läden kreative Gutscheinideen, die nicht nur Freude bereiten, sondern auch die Wirtschaft vor Ort unterstützen. Ein Blick hinter die Kulissen von Fleischerei, Floristik & Co.

Liebevoll, regional, last minute: Gutscheine aus der Heimat sind persönliche Geschenke mit besonderem Charme

Die Fleischereifachverkäuferinnen Ivonne Behrens (l.), Sieglinde Schulz (2.v.l.) und Melanie Hocke sowie Fleischer Maximilian Fritzsche präsentieren einen der beliebten Weihnachtsgutscheine der Fleischerei Wegenstedt.

Wegenstedt/Flechtingen/Calvörde - Weihnachten und andere Festtage stehen vor der Tür – und noch immer suchen viele Menschen nach dem perfekten Geschenk. Gutscheine von kleinen Unternehmen sind eine stimmige Alternative zu Massenprodukten: individuell, flexibel und mit einem unverwechselbaren regionalen Flair.