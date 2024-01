In Haldensleben ist es am Sonnabend, 20. Januar, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dort stießen ein Linienbus und ein Krankentransporter zusammen.

Linienbus stößt in Haldensleben mit Krankentransport zusammen

Ein Krankentransport ist in Haldensleben mit einem Linienbus zusammengestoßen.

Haldensleben - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Krankentransport ist es am Sonnabend, 20. Januar, in Haldensleben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Linienbus die Kreuzung Althaldensleber Straße/Gerikestraße überqueren. „Die Lichtzeichenanlage für den Bus zeigte Grün“, heißt es in einer Meldung des Polizeireviers Börde.

Ein Krankentransport, welcher die Gerikestraße befuhr, wollte die Kreuzung ebenfalls überqueren. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete der Fahrer des Krankentransportes das Rotlicht, in dessen Folge es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam.

Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Der Fahrer des Krankentransportes muss mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.