Musical- und Pop-Songs in Alter Fabrik Musikalischer Start von Christian Nolte: Neujahrskonzert im Goethesaal begeistert Publikum

Einen Nachmittag lang spielen Musiker in der Haldensleber „Alten Fabrik“ eigene und bekannte Popsongs.

Von Saskia Lohöfer 24.02.2026, 12:00
Die Besetzung des musikalischen Nachmittags: Donovan Noesser (v. l.), Annabelle, Christian Nolte und Johannes Keller.
Althaldensleben - Der Goethesaal in der Alten Fabrik in Althaldensleben diente als besondere Kulisse für das „Neujahrskonzert“. Auf der Bühne begeisterten Songwriter, Sänger und Pianist Christian Nolte, Sänger Donovan Noesser und Johannes Keller am Kontrabass. Gleich zwei Lieder wurden von Christian Noltes Tochter Annabelle vorgetragen. Für Mutter und Musicalsängerin Angelina Biermann, die krankheitsbedingt ausfiel, sang sie für das Publikum.