Einen Nachmittag lang spielen Musiker in der Haldensleber „Alten Fabrik“ eigene und bekannte Popsongs.

Althaldensleben - Der Goethesaal in der Alten Fabrik in Althaldensleben diente als besondere Kulisse für das „Neujahrskonzert“. Auf der Bühne begeisterten Songwriter, Sänger und Pianist Christian Nolte, Sänger Donovan Noesser und Johannes Keller am Kontrabass. Gleich zwei Lieder wurden von Christian Noltes Tochter Annabelle vorgetragen. Für Mutter und Musicalsängerin Angelina Biermann, die krankheitsbedingt ausfiel, sang sie für das Publikum.