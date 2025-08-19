Haldenslebens Pfarrer Matthias Simon möchte sich im Ruhestand einem besonderen Herzensprojekt widmen.

Superintendent Uwe Jauch (r.) spricht Pfarrer Matthias Simon neben Gemeindepädagoge Robert Neumann zum Abschied seinen Segen aus.

Haldensleben. - Seit elfeinhalb Jahren ist Matthias Simon in seiner Funktion als Pfarrer das Gesicht der Kirchengemeinde St. Marien in Haldensleben. Nun verabschiedet sich der 63-Jährige in den Ruhestand. Beim Gemeindefest am Sonnabend (16. August) wurde er im Rahmen eines Gottesdienstes feierlich verabschiedet.