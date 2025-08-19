weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Evangelische Kirchengemeinde St. Marien: Nach elf Jahren ist Schluss: Kirchengemeinde verabschiedet Haldensleber Pfarrer

Eil
Ermittlungen gegen Attentäter von Magdeburg abgeschlossen
Ermittlungen gegen Attentäter von Magdeburg abgeschlossen

Evangelische Kirchengemeinde St. Marien Nach elf Jahren ist Schluss: Kirchengemeinde verabschiedet Haldensleber Pfarrer

Haldenslebens Pfarrer Matthias Simon möchte sich im Ruhestand einem besonderen Herzensprojekt widmen.

Von Vivian Hömke 19.08.2025, 10:00
Superintendent Uwe Jauch (r.) spricht Pfarrer Matthias Simon neben Gemeindepädagoge Robert Neumann zum Abschied seinen Segen aus.
Superintendent Uwe Jauch (r.) spricht Pfarrer Matthias Simon neben Gemeindepädagoge Robert Neumann zum Abschied seinen Segen aus. Foto: Vivian Hömke

Haldensleben. - Seit elfeinhalb Jahren ist Matthias Simon in seiner Funktion als Pfarrer das Gesicht der Kirchengemeinde St. Marien in Haldensleben. Nun verabschiedet sich der 63-Jährige in den Ruhestand. Beim Gemeindefest am Sonnabend (16. August) wurde er im Rahmen eines Gottesdienstes feierlich verabschiedet.