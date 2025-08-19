Eil
Evangelische Kirchengemeinde St. Marien Nach elf Jahren ist Schluss: Kirchengemeinde verabschiedet Haldensleber Pfarrer
Haldenslebens Pfarrer Matthias Simon möchte sich im Ruhestand einem besonderen Herzensprojekt widmen.
19.08.2025, 10:00
Haldensleben. - Seit elfeinhalb Jahren ist Matthias Simon in seiner Funktion als Pfarrer das Gesicht der Kirchengemeinde St. Marien in Haldensleben. Nun verabschiedet sich der 63-Jährige in den Ruhestand. Beim Gemeindefest am Sonnabend (16. August) wurde er im Rahmen eines Gottesdienstes feierlich verabschiedet.