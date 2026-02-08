Julia Scholz ist Fachärztin für Unfallchirurgie und Orthopädie und unterstützt seit Anfang des Jahres die Notaufnahme im Haldensleber Krankenhaus. Damit soll die chirurgische Präsenz sicher gestellt werden.

Haldensleben/vs/ws - Seit Anfang Januar verstärkt Julia Scholz als Oberärztin die Zentrale Notaufnahme des Ameos-Klinikums Haldensleben. Laut Nancy Thiede, stellvertretende Leiterin für Kommunikation des Klinikums, stelle Julia Scholz als neue Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie die kontinuierliche chirurgische Präsenz sicher.

Ihre berufliche Laufbahn führte sie von Marburg und dem Hochsauerland ans Klinikum Magdeburg, wo sie ihre Facharztausbildung zur Unfallchirurgin und Orthopädin abschloss. Dort arbeitete sie dann mehrere Jahre interdisziplinär in der Notaufnahme.

Mehr Patienten versorgen können

Wie Ameos mitteilt, sei der Wechsel für Julia Scholz eine bewusste Entscheidung gewesen. Besonders gereizt habe sie die Möglichkeit, junge Ärzte stärker zu begleiten. Die 38-Jährige habe schon im Studium Freude an der Lehre gehabt: „Ich hatte selbst gute Mentoren und möchte mein Wissen gern weitergeben.“

In Haldensleben liege der Schwerpunkt auf dem Ausbau der unfallchirurgischen Versorgung und der Weiterentwicklung des Schockraummanagements. „Wir möchten hier am Standort noch mehr Patienten - auch Schwerstverletzte - versorgen können, damit weite Verlegungswege, etwa nach Magdeburg, möglichst vermieden werden“, sagt Julia Scholz.

Die Arbeit in der Notaufnahme empfinde sie trotz aller Herausforderungen als erfüllend, wie Ameos weiter berichtet. „Kein Tag ist wie der andere. Diese Vielfalt motiviert mich. Mit einem guten Team lassen sich auch anstrengende Situationen gut bewältigen“, sagt Julia Scholz.