Ärger mit der Post Postfiliale dauerhaft geschlossen! Frust bei Anwohnern – Bürgermeister schaltet sich ein
Eine ständig geschlossene Postfiliale sorgt in Haldensleber Hagenpassage für Ärger. Auch der Bürgermeister hat sich mittlerweile eingeschaltet. Jetzt reagiert die Post.
Aktualisiert: 15.10.2025, 12:55
Haldensleben. - Die Postfiliale in der Haldensleber Hagenpassage sorgt schon länger für Frust. In den sozialen Medien beschweren sich Nutzer über unzuverlässigen Öffnungszeiten und ständige Schließungen. Mittlerweile bleibt die Filiale ganz geschlossen – aus Krankheitsgründen, wie es auf einem Aushang heißt.