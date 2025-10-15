Eine ständig geschlossene Postfiliale sorgt in Haldensleber Hagenpassage für Ärger. Auch der Bürgermeister hat sich mittlerweile eingeschaltet. Jetzt reagiert die Post.

Haldensleben - Die Postfiliale in der Haldensleber Hagenpassage sorgt schon länger für Frust. In den sozialen Medien beschweren sich Nutzer über unzuverlässigen Öffnungszeiten und ständige Schließungen. Mittlerweile bleibt die Filiale ganz geschlossen – aus Krankheitsgründen, wie es auf einem Aushang heißt. Jetzt hat sich auch Haldenslebens Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) eingeschaltet und eine „geharnischte“ Beschwerde an die Deutsche Post und die Bundesnetzagentur geschrieben. Und auch die Post reagiert.