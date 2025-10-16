Die Fahrradgruppe „PedalPower Börde“ schwingt sich ein letztes Mal in diesem Jahr auf das Rad. So viele Teilnehmer wie in diesem Jahr gab es noch nie.

Rekord beim Radfahren: Pedal Power Börde radelt mit so vielen Teilnehmern wie noch nie durch 2025

Nadine Oelze und Kai Behrends von „PedalPower Börde“ sind kurz dem Start der letzten Tour des Jahres überwältigt von so vielen Teilnehmern.

Haldensleben - Der Fahrradhelm sitzt fest auf dem Kopf, die leuchtenden Warnwesten sind nicht zu übersehen und fröhliche Gesichter strahlen am grauen Vormittag die Wolken weg. Die traditionelle letzte Fahrradtour im Jahr ist die Route durch die Börde. Die „Süße Tour“, immer an einem Tag im Oktober, begleiten Nadine Oelze und Kai Behrends schon seit zwölf Jahren. Vor vier Jahren haben sie gemeinsam den Verein „PedalPower Börde“ gegründet.