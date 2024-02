Kita energetisch erneuert Sanierung: So teuer ist die neue „Märchenburg“in Haldensleben geworden

Die teilenergetische Erneuerung des Haldensleber Kindergartens „Märchenburg“ am Pfändegraben ist in den letzten Zügen. Was die Sanierung am Ende kostet und wann die Kinder zurückkehren dürfen.