Wochenlang hat ein verschwundener Python 2021 die Haldensleber in Atem gehalten. Das Tier war aus einer Wohnung ausgebüxt und wurde in mehreren Aktionen von der Feuerwehr Haldensleben gesucht. Schließlich wurde es in einem Keller aufgespürt.

Haldensleben - „Python“ und „ausgebüxt“: Das sind zwei Schlagworte, mit denen die Haldensleber etwas anfangen können. So war im Juli 2021 eine Würgeschlange aus einer Privatwohnung in der Stadt entwischt. Das Tier wurde sieben Wochen lang von den Einsatzkräften der Haldensleber Feuerwehr gesucht. Erst am 10. September tauchte es in einem Keller wieder auf. Bis dahin hielt die Stadt den Atem an, Anwohner hatten teilweise Angst, abends draußen im Garten zu sitzen, weil sie sich vor der Schlange fürchteten. Auch in diesem Sommer bekommt es die Haldensleber Feuerwehr nun wieder mit Schlangen zu tun.