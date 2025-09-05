Auch wenn sich der Sommer dem Ende neigt - die Saison in der Camping-Oase Süplingen ist noch in vollem Gange. Mit einem öffentlichen Cocktail-Abend steht am Wochenende die nächste Veranstaltung ins Haus. Geplant ist bis Saisonende noch mehr.

Süplingen - Der Sommer neigt sich langsam dem Ende, doch die Saison in der Camping-Oase Süplingen ist noch lange nicht vorbei. Pächter Thomas Kopf und seine Frau Daniela begrüßen noch bis zum 2. November Gäste auf dem Campingplatz am Steinbruchsee.

Mit einem öffentlichen Cocktail-Abend steht am Sonnabend, 6. September, die nächste Veranstaltung ins Haus. Gefeiert wird ab 19 Uhr.

Geplant ist bis zum Saisonende aber noch mehr: Am Sonnabend, 4. Oktober, findet ab 11 Uhr ein Oktoberfest mit bayrischem Buffet statt. Zum Saisonabschluss wird am Sonnabend, 1. November, noch einmal gefeiert - dann mit Feuerkessel, Grillen und Musik. Beginn ist ebenfalls um 11 Uhr. Willkommen sind alle interessierten Besucher.

Mit dem Saisonende am 2. November kehrt dann bis zum Frühjahr erst einmal etwas Ruhe auf dem Campingplatz ein. Untätig ist Thomas Koch aber auch dann nicht: Die kältere Jahreszeit nutzt er beispielsweise für Aufräum- und Reparaturarbeiten.