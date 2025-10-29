Im Drömling spielt sich derzeit ein Drama ab: Die „Vögel des Glücks“ trifft ein harter Schlag. Reporterin Anett Roisch spricht mit Fred Braumann, Leiter des Biosphärenreservates, und mit Julian Nader, Amtstierarzt im Landkreis Börde, über das Ausmaß des Kranichsterbens.

Tödliches Virus im Paradies der Kraniche: Ein ganzes Schutzgebiet im Ausnahmezustand

Ranger Thomas Klöber ist ausgestattet mit einem Schutzanzug. Er holt im Biosphärenreservat Drömling tote Kraniche aus dem Wasser.

Piplockenburg/Oebisfelde - Die Diagnose steht fest: Geflügelpest. Im Biosphärenreservat (BR) Drömling breitet sich das hochansteckende Virus unter den Kranichen aus – mit verheerenden Folgen. Viele tote Vögel werden gefunden. Für die Verantwortlichen im Schutzgebiet ist das der schwerste Ausbruch seit Jahren – und ein Wettlauf gegen die Zeit, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.