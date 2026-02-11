Pedro, ein winziger Pflaumenkopfsittich, wurde von seinen Eltern aufgegeben – und vom Landrat persönlich gerettet. Mit Spritze, Teelöffel und viel Geduld zog Martin Stichnoth den kleinen Vogel groß. Heute begeistert Pedro die Instagram-Community des Landkreises Börde.

Vom Ei zum Instagram-Star: Börde-Landrat päppelt Sittich-Baby Pedro mit der Hand auf

Auf dem Schreibtisch des Landrats Martin Stichnoth: Pflaumenkopfsittich Pedro macht es sich in der Müslischale bequem.

Haldensleben - Auf Instagram postet die Verwaltung des Landkreises Börde beinahe täglich neue Beiträge. Unter den mehr als 2.200 veröffentlichten Fotobeiträgen sind auch zwei mit einem kleinen Vogel zu finden. Pedro heißt der grüne Pflaumenkopfsittich, der vom Landrat Martin Stichnoth (CDU) selbst aufgepäppelt wurde. Den Namen Pedro habe der kleine Piepmatz von Ines Kurzke aus der Landkreisverwaltung erhalten, erinnert sich der Landrat.