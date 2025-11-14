Die Fünftklässler des Gymnasiums Haldensleben haben große Pakete für Kinder gepackt, die selbst nicht mehr viel haben.

Die Schüler des Professor-Friedrich-Förster-Gymnasiums in Haldensleben haben einige Weihnachtspäckchen für Kinder, die selbst nicht viel haben, gepackt. Auch Merle und Moritz (vorn) haben Pakete gepackt. Lehrerin Sandra Fehse hat die Aktion in der Ethik-Klasse organisiert.

Haldensleben - Viele Geschenke auf dem Tisch und in den Händen der Schülerinnen und Schüler: Für die Aktion „Weihnachtspäckchen Konvoi“ haben die Fünftklässler gemeinsam mit ihren Eltern teilweise drei Pakete für Kinder aus Bulgarien, Moldawien, Rumänien und der Ukraine zusammengestellt. Ethik-Lehrerin Sandra Fehse kümmert sich darum, dass die schön eingewickelten Päckchen ihren Weg zu den bedürftigen Kindern finden. „Die Pakete gehen erst einmal nach Neuenhofe über Erfurt und dann in die Welt hinaus“, erklärt sie.