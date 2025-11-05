In Haldensleben brennt es erneut: Zum vierten Mal binnen weniger Tage rückt die Feuerwehr zu einem nächtlichen Brand aus. Mehrere Paletten und gepresste Pappe stehen lichterloh in Flammen. Anwohner sind verängstigt, in den sozialen Medien wächst die Wut. Die Polizei ermittelt.

Wieder Feuer in Haldensleben: Angst und Ratlosigkeit unter den Anwohnern

Lichterloh in Flammen: In der Nacht zu Mittwoch brannten in Haldensleben mehrere Stapel Europaletten und gepresste Pappe. Die Feuerwehr konnte das Feuer nach rund zwei Stunden löschen – es war bereits der vierte Brand binnen weniger Tage.

Haldensleben - Die Brandserie in Haldensleben geht weiter: In der Nacht zu Mittwoch, 5. November, rückte die Feuerwehr mit zehn Kameraden erneut aus – diesmal zu einem Tonnenbrand. Gegen 0.34 Uhr standen auf einem Gelände zwischen Kaufland und Hagebaumarkt an der Friedrich-Schmelzer-Straße mehrere Stapel Europaletten sowie gepresste Pappe in Flammen.