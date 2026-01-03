Bei der Winter-Rätsel-Rallye durch Haldensleben konnten Teilnehmer viele Preise gewinnen. Die Initiatoren bewerten die Aktion als einen Erfolg.

Winter-Rätsel-Rallye durch Haldensleber Geschäfte: So bewerten die Initiatoren die Aktion

Die beiden Initiatoren des Haldensleber Winterrätsels Michael Schleevoigt (l.) und Marco Schätzing sind mit der Resonanz auf die Aktion sehr zufrieden.

Haldensleben - Die Innenstadt beleben und Kunden die Vielfalt an Geschäften und Unternehmen in Haldensleben aufzeigen – diese Idee stand hinter der Haldensleber Winter-Rätsel-Rallye. Nach gut einem Monat, in dem täglich eine Rätselfrage beantwortet und bei einem der beteiligten Unternehmen und Geschäften ein Geschenk gewonnen werden konnte, ist die Aktion jetzt zu Ende gegangen.