Bei der Winter-Rätsel-Rallye durch Haldensleben konnten Teilnehmer viele Preise gewinnen. Die Initiatoren bewerten die Aktion als einen Erfolg.

Von Till Frieling 03.01.2026, 10:00
Die beiden Initiatoren des Haldensleber Winterrätsels Michael Schleevoigt (l.) und Marco Schätzing sind mit der Resonanz auf die Aktion sehr zufrieden. Foto: Till Frieling

Haldensleben - Die Innenstadt beleben und Kunden die Vielfalt an Geschäften und Unternehmen in Haldensleben aufzeigen – diese Idee stand hinter der Haldensleber Winter-Rätsel-Rallye. Nach gut einem Monat, in dem täglich eine Rätselfrage beantwortet und bei einem der beteiligten Unternehmen und Geschäften ein Geschenk gewonnen werden konnte, ist die Aktion jetzt zu Ende gegangen.