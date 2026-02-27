Die Deutsche Bahn modernisiert die Strecke zwischen Glindenberg und Oebisfelde. Davon ist auch eine 100 Jahre alte Straßenüberführung in Etingen betroffen. Die vom Stadtrat favorisierte Variante ist auf gutem Wege, könnte aber zukünftig finanzielle Kopfschmerzen verursachen.

Wird die 100 Jahre alte Brücke „zum Drömling“ in Etingen modernisiert oder neu gebaut?

Die Brücke über die Bahnschienen in Etingen.

Etingen. - Die Zukunft der Straßenüberführung „Zum Drömling“ bleibt eines der wichtigsten Infrastrukturthemen in Etingen. Im Ortschaftsrat informierte Bürgermeister Marc Blanck (CDU) auf Einladung von Ortsbürgermeisterin Ilka Schüssling über den aktuellen Stand. Hintergrund ist die geplante Elektrifizierung der Bahnstrecke Glindenberg–Oebisfelde. Dafür muss die bestehende, über 100 Jahre alte Brücke angepasst oder neu gebaut werden.