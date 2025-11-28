Zwei neue Chefärztinnen verstärken ab sofort die Führungsriege am Ameos-Klinikum in Haldensleben. Psychiaterin und Psychotherapeutin Birte Wolff sowie die Anästhesistin und Intensivmedizinerin Dr. med. Carola Wiegert übernehmen die Leitung zweier zentraler Fachbereiche.

Haldensleben/vs - Das Ameos-Klinikum in Haldensleben stellt seine medizinische Leitung neu auf: Gleich zwei erfahrene Ärztinnen übernehmen zentrale Fachbereiche.

Seit dem 1. November 2025 verantwortet Birte Wolff die Akutpsychiatrie. Wie Ameos-Sprecherin Nancy Thiede erklärt, folgt die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie auf Dr. Ulrich Sandmann, der nach jahrzehntelangem Engagement in den Ruhestand gehe. In einer Übergangsphase würden beide Ärzte den Bereich aktuell in einer Übergangsphase gemeinsam führen.

Ihr beruflicher Weg führte Birte Wolff nach Soltau und Lüneburg, als Oberärztin ans Ameos-Klinikum Hildesheim und zuletzt nach Wunstorf. Für die Ärztin sei die neue Aufgabe mehr als Verwaltung: „Psychiatrie ist für mich die Arbeit mit Menschen und ihren Geschichten – oft Detektivarbeit, die Empathie und analytisches Denken verbindet.“ Ihr Ziel: moderne Behandlungsmethoden, stärkere Spezialisierung des Standorts und eine engere Vernetzung mit anderen Kliniken.

Neue Chefärztin für Anästhesie und Intensivmedizin ist gebürtige Haldensleberin

Mitte November ist zudem Dr. med. Carola Wiegert ihre neue Position als Chefärztin der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin am Ameos-Klinikum angetreten. Die gebürtige Haldensleberin war laut Nancy Thiede über 20 Jahre am Universitätsklinikum Magdeburg tätig und zuletzt Leitende Oberärztin in Schönebeck.

Mit ihrem Wechsel nach Haldensleben wolle sie den Standort weiterentwickeln: „Mir ist es wichtig, unser Team gezielt weiterzuentwickeln – durch Personalgewinnung, strukturierte Weiterbildung und innovative Therapieangebote.“ Zudem sollen sich die Patienten gut behandelt fühlen. Auch ein enger Austausch mit Angehörigen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit würden ihr besonders am Herzen liegen.