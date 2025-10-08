Filmreif für Hollywood Auf der Fähre Sandau hat’s gefunkt
Nach einem Schicksalsschlag macht ein Mann eine lange Reise. An der Elbe in Sandau sieht er eine Frau. Er verliebt sich sofort. Doch es dauert bis zum Wiedersehen.
Aktualisiert: 08.10.2025, 18:26
Sandau/Werben. - Hollywood könnte sich die Geschichte für einen Liebesfilm nicht besser ausdenken. Und jeder, der davon hört, wie Heike Peyer und Thomas Hölscher als Paar zusammengefunden haben, bekommt Gänsehaut. Oder hat Pipi in den Augen, wie Fährmann Maik Herrmann sagt, als er am Nachmittag des 7. Oktober 2025 das Brautpaar auf der Fähre Sandau begrüßt.