In der Elb-Havel-Region im Landkreis Stendal wird über den Ausbau von erneuerbaren Energien diskutiert. Umweltfachmann Hans-Ulrich Zabel geht auf Fragen dazu ein.

Umweltwissenschaftler Hans-Ulrich Zabel (Mitte) im Austausch mit Bürgern in Klietz bei einer Infoveranstaltung zu einem geplanten Windpark bei Scharlibbe.

Elbe-Havel-Land. - Windkraft steht im Elb-Havel-Winkel in der Diskussion. Mehr als bisher, seitdem Pläne für einen Windpark in einem Gebiet nordöstlich von Scharlibbe vorgestellt wurden. Infomärkte und Einwohnerversammlungen fanden in Kamern, Scharlibbe und Klietz statt. Worüber diskutiert wird.