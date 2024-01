Die weitere Sanierung des Daches am früheren Klosterbereich am Dom in Haveberg ist nur ein Vorhaben der Kulturstifung in 2024.

Die Arbeiten am Dach im früheren Klosterbereich am Dom in Havelberg gehen in diesem Jahr weiter.

Havelberg/vs/as. - Die Sanierungsarbeiten am Dom in Havelberg können in diesem Jahr weitergehen. Mit der Verabschiedung des Landeshaushaltes 2024 im Dezember wurden die finanziellen Mittel für die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt erhöht.

Für den Dom in Havelberg sind somit 918.000 Euro eingeplant, berichtet Landtagsabgeordneter Chris Schulenburg (CDU). Der Sandauer hatte im Sommer vergangenen Jahres Mitglieder des Kulturausschusses nach Havelberg eingeladen, um sich für die weitere Sanierung des Doms einzusetzen.

Chris Schulenburg (2. von links) hatte im Sommer Mitglieder des Kulturausschusses des Landtages nach Havelberg eingeladen, um für Unterstützung für den Dom zu werben. Museumsleiterin Antje Reichel führte die Gäste. Foto: Andrea Schröder

Die Kulturstiftung ist unter anderem für Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt zuständig und somit auch für die baulichen Angelegenheiten am Dom in der Hansestadt. Mit den verabschiedeten Landesmitteln können nun folgende Maßnahmen umgesetzt werden: Die Fortführung und Fertigstellung der Sanierung des Daches am Südflügel der Klausur im zweiten Bauabschnitt. Diese Arbeiten hatten 2023 begonnen. Die wichtige Dachsanierung von Dom und Klausur ist damit dann abgeschlossen, so Chris Schulenburg. Zudem sind mit Geldern der Kulturstiftung die weitere Restaurierung des Epitaphs Estorf im Dom und die Putzsanierung in der sogenannten Tonne, einem Durchgang im Ostflügel, vorgesehen. „Für Havelberg ist das eine bedeutende Investition, denn der Dom ist für das Stadtbild von Havelberg prägend und für den Tourismus ein wichtiger Anziehungspunkt“, sagt Chris Schulenburg.