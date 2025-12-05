Kinder wünschen sich in Havelberg Schnee. Der Weihnachtsmann hofft auf mehr Rücksicht. Der Weihnachtsschlitten fehlte zur Eröffnung in Havelberg.

Es singt und klingt auf dem Weihnachtsmarkt am Rathaus Havelberg

Die „Havelspatzen“ haben den Weihnachtsmarkt in Havelberg eröffnet. Bis Sonntagabend, 7. Dezember, bietet dieser ein buntes Programm für Jedermann.

Havelberg. - Mit ganz viel Schnee haben die „Havelspatzen“ aus den Kitas der Hansestadt am Freitagnachmittag den Weihnachtsmarkt in Havelberg eröffnet. Mit ihren Liedern und Gedichten wünschten sie sich die weiße Pracht, in der sie gern Schneemänner bauen und Schneebälle werfen würden. Für das zweite Adventswochenende ist der Schnee noch nicht in Sicht. Dafür gibt es beim Weihnachtsmarkt bis Sonntagabend jede Menge zum Naschen und Trinken sowie Geschenkideen, um sich auf die festliche Zeit vorzubereiten.