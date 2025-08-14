Großeinsatz im Wohngebiet Feuerwehren verhindern in Havelberg Katastrophe
Vom Übungsabend mit der neuen Drehleiter geht es für Kameraden in Havelberg direkt zum Brand im Neustädter Weg. Flammen drohen, auf ein Wohnhaus überzugreifen.
14.08.2025, 13:28
Havelberg. - Sie sind vom Ausbildungsabend mit der neuen Drehleiter am Mittwochabend gegen 20 Uhr in Havelberg gerade auf dem Weg zurück ins Gerätehaus, da sehen Kameraden der Feuerwehr Rauch im Norden der Stadt. Es wird ein Großeinsatz im Neustädter Weg, um ein Wohnhaus zu retten. Am Ende sind sieben Feuerwehren mit 63 Kameraden beteiligt. Polizei und Rettungswagen sind ebenfalls am Einsatzort.