Vom Übungsabend mit der neuen Drehleiter geht es für Kameraden in Havelberg direkt zum Brand im Neustädter Weg. Flammen drohen, auf ein Wohnhaus überzugreifen.

Die erst vor wenigen Tagen offiziell in Dienst gestellte Drehleiter hat sich bei ihrem ersten Löscheinsatz in Havelberg bewährt.

Havelberg. - Sie sind vom Ausbildungsabend mit der neuen Drehleiter am Mittwochabend gegen 20 Uhr in Havelberg gerade auf dem Weg zurück ins Gerätehaus, da sehen Kameraden der Feuerwehr Rauch im Norden der Stadt. Es wird ein Großeinsatz im Neustädter Weg, um ein Wohnhaus zu retten. Am Ende sind sieben Feuerwehren mit 63 Kameraden beteiligt. Polizei und Rettungswagen sind ebenfalls am Einsatzort.