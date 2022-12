Frühstück mit Andacht und Gesang in Schollene

Schollene - In dem im Sommer erst eingeweihten „Haus der Begegnung“ – dem einstigen Schollener Pfarrhaus – wurde es zum gemeinsamen Frühstück recht eng. Immerhin fast 50 Christinnen hatten sich eingefunden. Eröffnet wurde das Treffen mit einer Andacht, gehalten vom Pfarrer i.R. Thomas Krispin aus Klietz. Seine Frau Gabi organisiert diese Treffen seit diesem Jahr – also nach der langen Corona-Pause. Frühstücks-Treffen hatten in diesem Jahr bereits in Neuermark-Lübars und in Klietz stattgefunden.