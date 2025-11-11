Pünktlich um 11.11 Uhr hat der Carnevals Club in Sandau die Macht übernommen. SCC-Präsident Gordon Damker verkündet das Motto für die 54. Session.

Jecken sind in Sandau in die fünfte Jahreszeit gestartet

Bürgermeisterin Claudia Lange übergibt in Sandau Stadtsäckel und Rathausschlüssel an SCC-Präsident Gordon Damker.

Sandau. - Sandau ahoi! Mit diesem Schlachtruf haben die Jecken des Sandauer Carnevals Clubs am Dienstag pünktlich um 11.11 Uhr die Macht über die Stadt übernommen. Bürgermeisterin Claudia Lange (parteilos) übergab das „Schuldensäckel“ und den Rathausschlüssel an die Narren. In der Hoffnung, dass sich bis zum Aschermittwoch darin ein paar Euro sammeln.