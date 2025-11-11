Liveticker
Dickhäuter im Zoo profitieren vom Südostlink Warum eine neue Stromtrasse die Magdeburger Elefanten glücklich macht
Quer durch Sachsen-Anhalt wird mit dem Südostlink eine neue Stromtrasse gebaut. Von den Bauarbeiten haben jetzt auch die Elefanten im Magdeburger Zoo profitieren können.
11.11.2025, 12:14
Magdeburg. - Wozu eine neue Stromtrasse noch gut sein kann - abgesehen von der Elektrizität - kann man aktuell im Magdeburger Zoo erleben. Denn dank der Bauarbeiten für den sogenannten Südostlink konnten die Elefanten dort ein besonderes Bad nehmen.