Dickhäuter im Zoo profitieren vom Südostlink Warum eine neue Stromtrasse die Magdeburger Elefanten glücklich macht

Quer durch Sachsen-Anhalt wird mit dem Südostlink eine neue Stromtrasse gebaut. Von den Bauarbeiten haben jetzt auch die Elefanten im Magdeburger Zoo profitieren können.

Von Stefan Harter 11.11.2025, 12:14
Elefant Kando lässt es sich im Magdeburger Zoo mit einer Fuhre frischem Lehmboden gutgehen.
Magdeburg. - Wozu eine neue Stromtrasse noch gut sein kann - abgesehen von der Elektrizität - kann man aktuell im Magdeburger Zoo erleben. Denn dank der Bauarbeiten für den sogenannten Südostlink konnten die Elefanten dort ein besonderes Bad nehmen.