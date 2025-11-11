Der Wirtschaftsausschuss des Stadtrates Seehausen ist dafür, Stadtwald an Windrad-Investoren zu verpachten. Vier Bürger übten Kritik an diesen Plänen.

Windräder im Stadtwald Seehausen (Altmark)? Der Stadtrat steht vor dieser Grundsatzentscheidung.

Seehausen. - Der Wirtschafts- und Tourismusausschuss des Stadtrats Seehausen (Altmark) hat sich am Montagabend bei vier Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme für Windräder im Stadtwald ausgesprochen. Vier Bürger hatten zuvor in der Einwohnerfragestunde starke Bedenken gegen das Vorhaben geäußert.