Erneuerbare Energien Rückenwind für Windräder im Stadtwald Seehausen

Der Wirtschaftsausschuss des Stadtrates Seehausen ist dafür, Stadtwald an Windrad-Investoren zu verpachten. Vier Bürger übten Kritik an diesen Plänen.

Von Karina Hoppe 11.11.2025, 12:53
Windräder im Stadtwald Seehausen (Altmark)? Der Stadtrat steht vor dieser Grundsatzentscheidung.
Seehausen. - Der Wirtschafts- und Tourismusausschuss des Stadtrats Seehausen (Altmark) hat sich am Montagabend bei vier Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme für Windräder im Stadtwald ausgesprochen. Vier Bürger hatten zuvor in der Einwohnerfragestunde starke Bedenken gegen das Vorhaben geäußert.