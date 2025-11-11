Die schönen Seiten des Herbstes zeigen sich in der Hans-Schmidt-Allee am Flickschuhpark. Mit kräftigen Gelb-, Orange- und Brauntönen ist der Weg unter den Bäumen ein echter Hingucker.

Die schönste Fotokulisse in Burg: Herbst zeigt sich im Flickschuhpark von seiner besten Seite

Burg. - Die Hans-Schmidt-Allee am Flickschupark in Burg sorgt derzeit bei strahlendem Sonnenschein für eine der schönsten Herbskulissen in der Stadt. Zwar haben einige der Bäume bereits den Großteil ihrer Blätter abgeworfen, die anderen zeigen sich jedoch in farbenfroher Pracht- mit kräftigen Gelb-, Grün- und Brauntönen.

Die Allee mit ihren alten Bäumen wurde nach dem aus Burg stammenden Gartenarchitekt Hans Schmidt benannt, der 1912 mit der Gestaltung des Flickschu- und Götheparks beauftragt wurde. Mehr als 87.000 Mark wurden ihm dafür zur Verfügung gestellt, um die ehemaligen Bahnanlagen in Parks zu verwandeln.

Zuvor übernahm er bereits die Gestaltung des Kaiser-Wilhelmplatzes in seiner Heimatstadt. Beide Anlagen stehen heute unter Denkmalschutz.

Seit Juni 2018 trägt die Straße seinen Namen. Das Schaffen Schmidts wurde im Buch „Der Gartenkünstler Hans Schmidt und die Parkanlagen von Burg“ verewgit, dass vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt - Landesmuseum für Vorgeschichte herausgegeben wurde. Die Straße wurde von der Nichte Schmidts, Dr. Gerda Ganster, eröffnet.