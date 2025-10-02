Zum Auftakt der aktuellen Havelberger Dialoge las der bekannte Schriftsteller Wladimir Kaminer aus seinem neuen Buch .

Kaminer erzählt in Havelberg vom „Geheimen Leben der Deutschen“

Wladimir Kaminer hat im vollbesetzten Paradiessaal in Havelberg für einen amüsanten Abend gesorgt.

Havelberg. - Wladimir Kaminer, 1967 in Moskau geboren und seit 1990 in Berlin lebend, gehört zu den populärsten Autoren Deutschlands. Seine Bücher wurden in über 30 Sprachen übersetzt. Mit seinem feinen Humor, seiner Beobachtungsgabe und seinem charmanten Auftreten zog er sein Publikum in Havelberg von Beginn an in seinen Bann.