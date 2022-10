Kantatenchor Havelberg: Wenn der letzte Takt verklungen ist

Bei den Auftritten als alleiniger Chor oder zusammen mit anderen Chören und Solisten überzeugten die Mitglieder des Havelberger Kantatenchors immer wieder mit ihrem gesanglichen Können und begeisterten die Zuhörer. Die Aufführung von Mendelssohn Bartholdys „Elias“ im Jahr 2005 in der Havelberger Stadtkirche war für Gottfried Förster von ganz besonderer Erinnerung.

Havelberg - In Flyern für die Ankündigung von Konzerten in Havelberg war im Frühjahr zu lesen, dass es im Oktober ein festliches Konzert mit dem Havelberger Kantatenchor im Dom geben würde. Doch schon kurze Zeit nach dem Druck änderte sich der Termin in ein Orgelkonzert für die Stadtkirche.