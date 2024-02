Sandau. - Im Atelierhaus in Sandau ist die Winterpause für den Maltreff bei Horst Schock vorbei. Der Start in die neue Saison begann mit einer großen Kaffeetafel. Diesen Treff in der Beguinenstraße beim Malkünstler möchten die Mitglieder aus dem Kreis Stendal nicht missen. Sie kommen unter anderem aus Sandau, Havelberg, Wöplitz und Wulkau. Denn wo hat man schon ein ganzes Haus für die Malerei?

Die Räume in dem alten Gebäude sind nicht groß, aber man arrangiert sich damit. Es gibt die kleine Stube, wo immer Platz für den Kaffeeplausch ist. Zum Malen geht es in die große Stube. Horst Schock, Jahrgang 1937, erzählt: „Die Frauen hatten eine Überraschung vorbereitet. Vor Jahren waren wir auf der Insel Poel zum Malen und Landschaft genießen. Da entstand ein schönes Foto, das alle zum Mitnehmen bekamen. Wenn wir uns treffen, wird nach Lust und Laune gemalt. Ich hatte diesen Kurs vor Jahren ins Leben gerufen. Jetzt bin ich gerne Ratgeber für die Malerinnen. Überwiegend entstehen Aquarelle, das ist nicht so aufwendig.“ Wer sich für den Maltreff in der Beguinenstraße 1 interessiert, kann mittwochs ab 15.30 Uhr und donnerstags ab 16.45 Uhr vorbeischauen. Noch bis zum 7. April ist in Havelberg im Prignitz-Museum die große Ausstellung „Heimat im Bild“ mit Bildern von Horst Schock zu sehen. Dazu sagt er: „Was das Malen angeht, habe ich mich noch nicht zur Ruhe gesetzt. Es sind neue Sachen in Arbeit.“