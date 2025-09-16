Archäologie und Bodendenkmalpfleger Landkreis Stendal: Wo mit Schaufel und Pinsel gearbeitet wird
Archäologen und Ehrenamtliche sichern im Elb-Havel-Winkel nahe Molkenberg bei einer Grabung Spuren aus der Bronzezeit. Was Bodendenkmalpfleger dabei gefunden haben.
16.09.2025, 08:38
Molkenberg. - Wenn Archäologen und Bodendenkmalpfleger zu Schaufel und Pinsel greifen, wird es spannend. So geschehen im Wald bei Molkenberg im Landkreis Stendal. Das Gebiet rund um das kleine Dorf bei Schollene ist bekannt für Spuren von Menschen aus der Zeit vor Tausenden Jahren.