Archäologen und Ehrenamtliche sichern im Elb-Havel-Winkel nahe Molkenberg bei einer Grabung Spuren aus der Bronzezeit. Was Bodendenkmalpfleger dabei gefunden haben.

Landkreis Stendal: Wo mit Schaufel und Pinsel gearbeitet wird

Grabungsleiterin Anja Tuschwitz vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie arbeitete für ein Projekt bei Molkenberg. Es ging um eine Stätte, die einst als Rast- und Jagdplatz sowie für Begräbnisse genutzt wurde.

Molkenberg. - Wenn Archäologen und Bodendenkmalpfleger zu Schaufel und Pinsel greifen, wird es spannend. So geschehen im Wald bei Molkenberg im Landkreis Stendal. Das Gebiet rund um das kleine Dorf bei Schollene ist bekannt für Spuren von Menschen aus der Zeit vor Tausenden Jahren.