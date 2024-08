Hunde in bewohnten Gebieten besser unter Kontrolle zu haben, ist das Ziel einer neuen Verordnung in Havelberg.

Havelberg. - Manch Havelberger wünscht sich eine schnelle Umsetzung der geplanten Leinenpflicht für Hunde in der Hansestadt direkt und in den Ortschaften. Das klang schon in der Einwohnerfragestunde im Hauptausschuss am späten Montagabend heraus und zeigte sich auch später in der Diskussion zur Beschlussvorlage.