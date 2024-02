Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Junge Leute und Malerei? Kunstpädagogin Magdalena Lohse und der Verein „Sachen machen“ bieten mit der Malwerkstatt in Havelberg den Freiraum für beides. Vor gut vier Jahren begann das Projekt auf der Altstadtinsel. Im vergangenen Jahr wurde der Umzug in die Bahnhofstraße nötig. Das Konzept blieb, für Kinder und Jugendliche auf dem Land kulturelle Bildung anzubieten. Verein und Förderprogramme tragen die Kosten. In der Werkstatt im Kreis Stendal kann man durch Malen einen Weg für Emotionen und zum Miteinander finden. Mit der Jahresausstellung „Heile, Welt!“ in Havelberg zeigen junge Menschen aus der Elb-Havel-Region in ihren Werken, was sie bewegt.