weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oschersleben
    4. >

  4. Wintergenuss aus Sachsen-Anhalt: Back-Wahnsinn bei Oschersleben: Restaurant schließt und wird zum Weihnachtsmarkt

Liveticker
Liveticker mit Videos: Richter beendet ersten Verhandlungstag - Taleb A. entschuldigt sich bei Familie des getöteten Kindes - es folgen teils wirre Aussagen
Liveticker mit Videos: Richter beendet ersten Verhandlungstag - Taleb A. entschuldigt sich bei Familie des getöteten Kindes - es folgen teils wirre Aussagen

Wintergenuss aus Sachsen-Anhalt Back-Wahnsinn bei Oschersleben: Restaurant schließt und wird zum Weihnachtsmarkt

Die Gaststätte „Lari Fari“ in Beckendorf bei Oschersleben wagt ein nie dagewesenes Experiment: Sie hat bis Mitte Dezember den Restaurantbetrieb eingestellt - und jetzt mit einem gewagten weihnachtlichen Back-Konzept geöffnet.

Von Yvonne Heyer Aktualisiert: 10.11.2025, 15:15
Beide Ehepaare Herbst haben fleißig Stollen gekostet und sich von Sandra Louis (l.) für die richtige Stolle beraten lassen.
Beide Ehepaare Herbst haben fleißig Stollen gekostet und sich von Sandra Louis (l.) für die richtige Stolle beraten lassen. Fotos: Yvonne Heyer

Beckendorf. - Weder der Christkindlmarkt in München noch der Striezelmarkt in Dresden können da mithalten: In Beckendorf in der Börde gehen Holger Louis und seine Familie aufs Ganze. Sie haben den Restaurantbetrieb in der eigenen Gaststätte bis Mitte Dezember geschlossen - und einen eigenen Striezelmarkt eröffnet.