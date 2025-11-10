Die Gaststätte „Lari Fari“ in Beckendorf bei Oschersleben wagt ein nie dagewesenes Experiment: Sie hat bis Mitte Dezember den Restaurantbetrieb eingestellt - und jetzt mit einem gewagten weihnachtlichen Back-Konzept geöffnet.

Back-Wahnsinn bei Oschersleben: Restaurant schließt und wird zum Weihnachtsmarkt

Beide Ehepaare Herbst haben fleißig Stollen gekostet und sich von Sandra Louis (l.) für die richtige Stolle beraten lassen.

Beckendorf. - Weder der Christkindlmarkt in München noch der Striezelmarkt in Dresden können da mithalten: In Beckendorf in der Börde gehen Holger Louis und seine Familie aufs Ganze. Sie haben den Restaurantbetrieb in der eigenen Gaststätte bis Mitte Dezember geschlossen - und einen eigenen Striezelmarkt eröffnet.