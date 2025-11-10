Liveticker
Liveticker mit Videos: Richter beendet ersten Verhandlungstag - Taleb A. entschuldigt sich bei Familie des getöteten Kindes - es folgen teils wirre Aussagen
Wintergenuss aus Sachsen-Anhalt Back-Wahnsinn bei Oschersleben: Restaurant schließt und wird zum Weihnachtsmarkt
Die Gaststätte „Lari Fari“ in Beckendorf bei Oschersleben wagt ein nie dagewesenes Experiment: Sie hat bis Mitte Dezember den Restaurantbetrieb eingestellt - und jetzt mit einem gewagten weihnachtlichen Back-Konzept geöffnet.
Aktualisiert: 10.11.2025, 15:15
Beckendorf. - Weder der Christkindlmarkt in München noch der Striezelmarkt in Dresden können da mithalten: In Beckendorf in der Börde gehen Holger Louis und seine Familie aufs Ganze. Sie haben den Restaurantbetrieb in der eigenen Gaststätte bis Mitte Dezember geschlossen - und einen eigenen Striezelmarkt eröffnet.