Kinder und Jugendliche erfinden in Havelberg im SITI Spiele, programmieren Roboter, arbeiten mit Metall und bauen eine Stadt. Warum IT und Schülerfirma faszinieren.

Schülerfirmen- und Erfindermesse im Schülerinstitut SITI Havelberg - Leiter Hannes König und seine Schüler empfangen Besucher der Ausstellung des Schüler-Instituts für Technik und angewandte Informatik.

Havelberg. - Im Schüler-Institut SITI hat erneut ein faszinierender Tag stattgefunden, der den technischen Einfallsreichtum und die Kreativität der Schüler in den Vordergrund stellte. Die Schülerfirmen- und Erfindermesse in Havelberg ist längst zu einer wichtigen Größe geworden. Mit welche technischen Projekten die jungen Köpfe Erfolg haben.