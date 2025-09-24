Technik und Kreativität faszinieren Jugend Messe in Havelberg: Schüler-Institut SITI hat die jüngsten Firmenchefs
Kinder und Jugendliche erfinden in Havelberg im SITI Spiele, programmieren Roboter, arbeiten mit Metall und bauen eine Stadt. Warum IT und Schülerfirma faszinieren.
Aktualisiert: 24.09.2025, 21:05
Havelberg. - Im Schüler-Institut SITI hat erneut ein faszinierender Tag stattgefunden, der den technischen Einfallsreichtum und die Kreativität der Schüler in den Vordergrund stellte. Die Schülerfirmen- und Erfindermesse in Havelberg ist längst zu einer wichtigen Größe geworden. Mit welche technischen Projekten die jungen Köpfe Erfolg haben.