  4. Faszination und Emotion mit Chormusik: „Messiah“ von Händel in Havelberg: Musikalisches Geschenk geht zu Herzen

Das Havelberger Vokalensemble singt mit Orchester und Solisten Händels „Messiah“ im Dom Sankt Marien. Warum die Vorfreude auf Händels berühmtestes Chorwerk groß ist.

Von Diana Honcharenko und Max Tietze Aktualisiert: 24.09.2025, 20:38
Das Havelberger Vokalensemble wird mit Orchester und Solisten unter Leitung von Domkantor Matthias Bensch Händels „Messiah“ als komplettes Werk am Sonntag im Dom Sankt Marien aufführen.
Das Havelberger Vokalensemble wird mit Orchester und Solisten unter Leitung von Domkantor Matthias Bensch Händels „Messiah“ als komplettes Werk am Sonntag im Dom Sankt Marien aufführen. Foto: Vokalensemble

Havelberg. - In der Stadt liegt Musik in der Luft. Der ehrwürdige Dom Sankt Marien in Havelberg bereitet sich auf ein Ereignis vor. Das wird nicht nur musikalisch, sondern auch emotional tief berühren: Georg Friedrich Händels „Messiah“ erklingt am Sonntag, 28. September, im Havelberger Dom – mit Orchester, Chor und vier herausragenden Solisten. Was daran so faszinierend ist.