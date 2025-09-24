Das Havelberger Vokalensemble singt mit Orchester und Solisten Händels „Messiah“ im Dom Sankt Marien. Warum die Vorfreude auf Händels berühmtestes Chorwerk groß ist.

„Messiah“ von Händel in Havelberg: Musikalisches Geschenk geht zu Herzen

Das Havelberger Vokalensemble wird mit Orchester und Solisten unter Leitung von Domkantor Matthias Bensch Händels „Messiah“ als komplettes Werk am Sonntag im Dom Sankt Marien aufführen.

Havelberg. - In der Stadt liegt Musik in der Luft. Der ehrwürdige Dom Sankt Marien in Havelberg bereitet sich auf ein Ereignis vor. Das wird nicht nur musikalisch, sondern auch emotional tief berühren: Georg Friedrich Händels „Messiah“ erklingt am Sonntag, 28. September, im Havelberger Dom – mit Orchester, Chor und vier herausragenden Solisten. Was daran so faszinierend ist.