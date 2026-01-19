Die Insolvenz des Schlachthofs Perleberg und weiterer Betriebe trifft Landwirte im Kreis Stendal. So geht die Agrargenossenschaft „Elbeland“ Scharlibbe damit um.

Nach Schlachthof-Aus: So ist Ferkelzucht Scharlibbe im Kreis Stendal betroffen

In der Agrargenossenschaft „Elbeland“ in Scharlibbe werden Ferkel gezüchtet.

Scharlibbe - Das Schweinelogo glänzt gülden noch an der Einfahrt zum Fleischcenter Perleberg. Doch der Betrieb ist geschlossen. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, bleibt er das auch. Von Scharlibbe aus sind es keine 60 Kilometer bis zu dem Betrieb. Die Folgen des Prignitzer Agrarsterbens sind auch im Kreis Stendal spürbar.