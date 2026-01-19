weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
Die Insolvenz des Schlachthofs Perleberg und weiterer Betriebe trifft Landwirte im Kreis Stendal. So geht die Agrargenossenschaft „Elbeland“ Scharlibbe damit um.

Von Andreas König 19.01.2026, 17:52
In der Agrargenossenschaft „Elbeland“ in Scharlibbe werden Ferkel gezüchtet.
In der Agrargenossenschaft „Elbeland“ in Scharlibbe werden Ferkel gezüchtet. Foto: Agrargenossenschaft Elbeland

Scharlibbe - Das Schweinelogo glänzt gülden noch an der Einfahrt zum Fleischcenter Perleberg. Doch der Betrieb ist geschlossen. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, bleibt er das auch. Von Scharlibbe aus sind es keine 60 Kilometer bis zu dem Betrieb. Die Folgen des Prignitzer Agrarsterbens sind auch im Kreis Stendal spürbar.