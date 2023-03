Jörg Hellmuth verfolgt am Sonntagabend die Auszählung im Wahllokal in Wust.

Wust-Fischbeck - Spannung hat der Wahltag am Sonntag in Wust-Fischbeck nur insofern geboten, wie viele der 1018 Wahlberechtigten ab 16 Jahren tatsächlich in einem der vier Wahllokale in Wust, Fischbeck, Sydow und Kabelitz ihre Stimme abgeben. Denn wer der neue Bürgermeister wird, war keine Frage.