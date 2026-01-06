Dank vieler Spender kann der Förderverein des Museums in Havelberg wertvolle Exponate vor dem Verfall retten. Am Dreikönigstag gibt es Angebote für Klein und Groß.

Das Prignitz-Museum Havelberg bietet Kindern viele spannende Dinge zum Entdecken. Zur Weihnachtszeit und über den Jahreswechsel wurde zusätzlich eine Modellbahn aufgebaut.

Havelberg. - Ins Prignitz-Museum Havelberg sind 2025 wertvolle Exponate zurückgekehrt. Möglich macht dies die alljährliche Spendenaktion des Vereins der Freunde und Förderer des Museums. Am Dreikönigstag am 6. Januar 2026 sind Besucher bei freiem Eintritt zu einem Kunstgespräch eingeladen. Kinder können per Tablet Exponate entdecken und den Weihnachtsmann in der Eisenbahn auf Reisen schicken.