Fördertopf für Kommunen in Sachsen-Anhalt Infrastruktur-Sondervermögen soll bei Investitionen in Oebisfelde-Weferlingen helfen
Der Stadtrat in Oebisfelde-Weferlingen hat für die Nutzung des Infrastruktur-Sondervermögens eine Prioritätenliste erstellt. An erster Stelle steht das dringend sanierungsbedürftige Rathaus.
07.01.2026, 18:00
Oebisfelde-Weferlingen. - Der Stadtrat der Stadt Oebisfelde-Weferlingen hat im Dezember 2025 die grundsätzlichen Prioritäten für die Verwendung von Mitteln aus dem sogenannten Infrastruktur-Sondervermögen beschlossen. Hintergrund ist ein Bundesgesetz, mit dem Länder und Kommunen bei Investitionen in ihre öffentliche Infrastruktur unterstützt werden sollen.