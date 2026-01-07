weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Fördertopf für Kommunen in Sachsen-Anhalt: Infrastruktur-Sondervermögen soll bei Investitionen in Oebisfelde-Weferlingen helfen

Der Stadtrat in Oebisfelde-Weferlingen hat für die Nutzung des Infrastruktur-Sondervermögens eine Prioritätenliste erstellt. An erster Stelle steht das dringend sanierungsbedürftige Rathaus.

Von Cedar D. Wolf 07.01.2026, 18:00
Noch steht es leer, doch die Stadt hofft, Ende 2028 doch wieder in das historische Rathaus ziehen zu können. Foto: Cedar D. Wolf

Oebisfelde-Weferlingen. - Der Stadtrat der Stadt Oebisfelde-Weferlingen hat im Dezember 2025 die grundsätzlichen Prioritäten für die Verwendung von Mitteln aus dem sogenannten Infrastruktur-Sondervermögen beschlossen. Hintergrund ist ein Bundesgesetz, mit dem Länder und Kommunen bei Investitionen in ihre öffentliche Infrastruktur unterstützt werden sollen.