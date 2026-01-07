Der Stadtrat in Oebisfelde-Weferlingen hat für die Nutzung des Infrastruktur-Sondervermögens eine Prioritätenliste erstellt. An erster Stelle steht das dringend sanierungsbedürftige Rathaus.

Noch steht es leer, doch die Stadt hofft, Ende 2028 doch wieder in das historische Rathaus ziehen zu können.

Oebisfelde-Weferlingen. - Der Stadtrat der Stadt Oebisfelde-Weferlingen hat im Dezember 2025 die grundsätzlichen Prioritäten für die Verwendung von Mitteln aus dem sogenannten Infrastruktur-Sondervermögen beschlossen. Hintergrund ist ein Bundesgesetz, mit dem Länder und Kommunen bei Investitionen in ihre öffentliche Infrastruktur unterstützt werden sollen.