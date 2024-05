Zu einer Informationsveranstaltung sind interessierte Bürger am Mittwoch, 29. Mai, in Havelberg eingeladen.

Havelberg. - Nachdem der Stadtrat Havelberg beschlossen hat, dass die Stadtwerke sich in Sachen erneuerbare Energien engagieren sollen, gibt es eine Infoveranstaltung. Am Mittwoch, 29. Mai, sind Bürger zu 18 Uhr ins Sportforum am Eichenwald eingeladen, berichtet der Geschäftsführer der Stadtwerke Sebastian Horn. In der rund zweistündigen Veranstaltung stellen die Stadtwerke den aktuellen Stand zur Energieparkplanung vor. Fragen werden beantwortet und Chancen, die das Projekt für Havelberg und die Region bietet, erläutert.

Stadtrat fasst Grundsatzbeschluss

Die Stadtwerke wollen im Norden der Hansestadt einen Energiepark errichten, in dem mit Wind und Sonne Strom erzeugt wird. Die Potenzialanalyse war in Fachausschüssen des Stadtrates vorgestellt worden. Zu den Zielen gehören die autarke Stromversorgung Havelbergs, der Abbau der Schulden im städtischen Haushalt und Einnahmen in Millionen-Höhe sowie günstiger Strom für Bürger und Unternehmen. Auf seiner Sitzung Mitte Mai hatte der Stadtrat mit dem Grundsatzbeschluss zur Nutzung erneuerbarer Energien durch die Stadtwerke den Weg dafür freigemacht, dass die Planungen beginnen können.