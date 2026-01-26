Selbst gebackene Torten und ein neues Verkaufsmodell: Warum das Bilderbuch-Café in der Domstadt den Wirtschaftspreis Altmark aus Sicht der Jury verdient hat.

Warum dieses Café in Havelberg den Wirtschaftspreis bekommen hat

Freuen sich wie Bolle über den Wirtschaftspreis Altmark: Bilderbuch-Café-Chefin Kerstin Maslow (mit Preis) mit ihren Mitarbeiterinnen Johanna Billhardt (links) und Nadine Kanzler. Mit einem Späti und einer Pension bieten sie ein breites Angebot für ihre Kunden.

Havelberg - Kaffee, Kuchen, gute Laune. Das Bilderbuchcafé, kurz BBC, ist mit seinem Angebot und seiner Premiumlage im Herzen Havelbergs ein Aushängeschild für die Hansestadt. Das Unternehmen wurde mit dem Wirtschaftspreis Altmark 2025 geehrt. Was ist das Geheimnis des Erfolgs?