Gemütlicher Genuss Warum dieses Café in Havelberg den Wirtschaftspreis bekommen hat
Selbst gebackene Torten und ein neues Verkaufsmodell: Warum das Bilderbuch-Café in der Domstadt den Wirtschaftspreis Altmark aus Sicht der Jury verdient hat.
Aktualisiert: 26.01.2026, 18:18
Havelberg - Kaffee, Kuchen, gute Laune. Das Bilderbuchcafé, kurz BBC, ist mit seinem Angebot und seiner Premiumlage im Herzen Havelbergs ein Aushängeschild für die Hansestadt. Das Unternehmen wurde mit dem Wirtschaftspreis Altmark 2025 geehrt. Was ist das Geheimnis des Erfolgs?