Feuerwehren in Klötze üben Eisrettung

Klötze. - Tagelang haben Minusgrade in der Altmark geherrscht. So manches Gewässer war oder ist gefroren. Die Verlockung, das Eis zu betreten oder darauf eine Runde mit den Schlittschuhen zu drehen, ist groß. Doch Vorsicht: Es besteht die Gefahr, darin einzubrechen. Deshalb rückte die Eisrettung zuletzt wieder in den Fokus der Rettungskräfte. Erst kürzlich hat sich die Jahrstedter Feuerwehr mit dem Thema beschäftigt. Die Kameraden wollen und müssen für den Ernstfall gewappnet sein, wenngleich Ortswehrleiter Randy Schmidt noch nie gehört oder selbst erlebt hat, dass jemand ins Eis eingebrochen ist. Darauf kann der Jahrstedter, der auch Stadtwehrleiter ist, getrost verzichten.